Музичук програла Тань у другій партії фіналу ЧС-2017 з шахів

Вирішальне українсько-китайське протистояння за світову корону у Тегерані (Іран) продовжилося у вівторок перемогою білих фігур.

Друга партія, в якій Анна Музичук чорними фігурами розіграла з Тань Чжун І один з варіантів Ферзевого гамбіту, завершилася успіхом представниці з Піднебесної на 56-му ході, повідомляє Укрінформ.

Рахунок у матчі – 1,5:0,5 на користь Тань Чжун І.

Третя партія відбудеться у середу, 1 березня. Білі фігури будуть у Музичук.

Фінальний матч ЧС-2017 з шахів (чотири класичні партії) пройде до 2 березня. У разі нічийного результату 3 березня відбудеться тай-брейк.