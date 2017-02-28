Мешканець Львівщини облаштував оригінальну схованку для сигарет. Фото

Зловмисник намагався приховати від митників 250 пачок сигарет.

Окрім уже звичної схованки, у чотирьох колесах автомобіля, юний «механік» вирішив заховати частину «курива» у піддоні для мастила. Інтуїція та технічні засоби митного контролю митників не підвели. Тож винахід контрабандиста працівники митниці «гідно оцінили» – склали протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 483 Митного кодексу України,

Випадок стався сьогодні, 28.02.2017, у пункті пропуску «Краковець», де громадянин перетинав кордон у напрямку виїзд з України смугою руху «зелений коридор».

Тепер автомобіль «Opel» та сигарети вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду, інформує
прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.

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