Львів співпрацюватиме з містами Бразилії в напрямку культури, туризму, ІТ та економіки

Сьогодні відбувся візит до Львова Посла Бразилії в Україні та Молдові. У міській раді з Послом зустрівся заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю в галузі культури, економіки, ІТ та туризму, інформує прес-служба ЛМР.

«Це мій перший візит до Львова. Багато хто мені розказував, що Львів – надзвичайно красиве і чудове місто, у чому я тепер переконався», – зазначив Освалдо Біато Жуніор.

Візит Надзвичайного та Повноважного Посла відбувся з метою обговорення співпраці між Бразилією та Львівщиною у економічному напрямку, культурному, у напрямку туризму та ІТ-сфери. Зокрема, у майбутньому плануються спільні проекти – міжнародні конкурси стартапів, у економічному напрямку – бізнес-поїздки та зустрічі. Оскільки Львів має добре розвинену туристичну інфраструктуру, то місто готове організовувати події і для туристів з Бразилії.