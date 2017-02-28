Діти зі Львівщини поїхали відпочивати в «Артек»

Зі Львівщини сьогодні, 28 лютого, 38 дітей, що належать до пільгових категорій населення, поїхали оздоровлюватися до Міжнародного дитячого центру «Артек»

Про це повідомили в департаменті соціального захисту населення Львівської ОДА.

«Артек – унікальний проект, побудований на скаутській системі особистісного росту, інноваційних освітніх і оздоровчих програмах, свободі вибору видів діяльності», – розповів зауважив в. о. директора департаменту соціального захисту населення ЛОДА Віктор Степанюк.

За його словами, в осінньо-зимовий період путівки до дитячого центру надають дітям у віці від 8 до 16 років включно:

– дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування;

– дітям-інвалідам;

– дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

– дітям з малозабезпечених сімей;

– дітям з багатодітних сімей;

– дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

– дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

– дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

– дітям, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

– талановитим та обдарованим, відмінникам навчання, дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячим творчим колективам та спортивних команд.

Для отриманням путівок у департаменті соціального захисту населення ЛОДА радять звертатися до управлінь соціального захисту населення районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міст обласного значення за місцем реєстрації. Довідка за тел.: 032 255-47-96.

Додаткову інформацію про дитячий центр можна знайти на сайті artek.ua.