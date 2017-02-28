У готелі біля Львова чоловік влаштував стрілянину в номері

Про це повідомили в Управлінні поліції охорони у Львівській області

На пульт централізованого спостереження поліції охорони Львівщини надійшов сигнал «Тривога» з готелю, що у селі Зимна Вода, Пустомитівського району Львівської області.

Оператор пульта скерувала на місце спрацювання групу реагування поліції охорони. Коли правоохоронці прибули в готель, до них звернулась адміністратор закладу й повідомила, що їхній відвідувач має предмет, схожий на зброю, а з номеру було чути три постріли.

Наряд поліції охорони виявив на другому поверсі в номері готелю чоловіка, який заперечив свою причетність до стрілянини. Однак на балконі правоохоронці виявили дев’ятизарядний револьвер «STALKER», калібру 4 мм.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Пустомитівського відділу поліції.

Нагадаємо, вчора у центрі Львова після сварки зі співмешканкою застрелився чоловік. Перед тим він обстріляв вхідні двері у квартиру своєї співмешканки, автомобіль на вулиці та вікна будинку навпроти.

А вночі проти 27 лютого 24-річний львів’янин обстріляв вікна пологового будинку з пневматичного пістолета