За минулу добу на Львівщині травмувалися троє лижників

Рятувальники надали допомогу травмованим туристам-лижникам

Так, 26 лютого на лижних трасах г. Тростян та Високий Верх Славською пошуково-рятувальна група пошуково-рятувальної частини загону технічної служби ДСНС України надала допомогу трьом травмованим туристам-лижникам. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Одна з туристок, мешканка м. Київ 1978 року народження, спускалася із гори Тростян і під час падіння травмувала ліву ногу. Рятувальники надали жінці домедичну допомогу, спустили до підніжжя гори та передали медикам для надання подальшої допомоги.

Ще одна жителька Київа, 1998 року народження, травмувала ліву руку, катаючись на горі Високий Верх. Туристка з м. Ковель Волинської області, 1995 року народження, під час катання на лижах отримала травму лівої ноги. Фахівці ДСНС оперативно надали допомогу і передали потерпілих медикам.