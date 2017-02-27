Віруси злякалися весни

І поволі відступають зі Львівщини

Захворюваність на грип і ГРВІ минулого тижня нарешті пішла на спад. Мабуть, віруси злякалися приходу весни і почали поволі відступати. До речі, під час другої хвилі грипу, яка, на щастя, не була надто тривалою, у хворих, що потрапили до Львівської обласної інфекційної лікарні, виявили вірус грипу типу В «Брісбен». Його приходу цього епідсезону очікували, але під час першої хвилі грипу він не надто давав про себе знати. А ось під час другої хвилі заявив про свій прихід.

За словами заступника директора ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олега Когута, минулого тижня і в області, і у Львові захворюваність була удвічі нижчою від епідемічного порогу. На Львівщині на грип і ГРВІ захворіло 11009 осіб, що на 244 особи менше, а у Львові – 4401 особа, що на 121 особу менше, ніж попереднього тижня

Лікарі сподіваються, що крива захворюваності й надалі поповзе вниз, хоча багато чого залежить від погоди, і від людей. Вони радять не надто швидко переходити на весняні одяг, взуття й надалі дотримуватися профілактичних заходів, щоб прихід весни не зустріти у ліжку або в лікарняній палаті.

Як запобігти захворюванню на ГРВІ, читайте тут: