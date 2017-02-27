У Львові затримали викрадача ліфтових котушок

Попередньо встановлено, що зловмисник вивів з ладу щонайменше 10 ліфтів у висотних житлових будинках.

У Сихівський відділ поліції звернувся за допомогою представник підприємства «ЛіфтЕКО». Він повідомив про те, що невідома особа з технічних приміщень ліфтів викрала котушки у багатоповерхівках на вулицях Морозна, Полуботка, Сихівська та інших, спричинивши цим несправність підйомників.

Правоохоронці встановили, що до крадіжок причетний 27-річний місцевий мешканець. Речові докази у нього вилучені. Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, за рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Триває досудове розслідування, встановлюється можлива причетність чоловіка до скоєння інших злочинів, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.