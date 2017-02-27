У Львові мало не згоріла автівка

А в Самборі вогнем знищено автобус

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

26 лютого о 18:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в автомобілі «Fiat Croma» у м. Львові по вул. Мазепи. На місце події оперативно виїхав пожежно-рятувальний підрозділ. Завдяки професійним діям вогнеборці за лічені хвилини ліквідували пожежу, запобігши повному згоранню автомобіля. Пожежу локалізовано о 18:42, ліквідовано о 18:49. Вогонь встиг знищити моторний відсік автомобіля. На місці події працювало 5 осіб та 1 одиниця техніки.

27 лютого о 04:23 до Служби порятунку «101» надійшло ще одне повідомлення про пожежу, що виникла на приватній території в м. Самбір по вул. Калинівка,2а. Прибувши на місце події, рятувальники приступили до ліквідації займання. Пожежу локалізовано о 04:47 та ліквідовано о 05:01. Вогонь устиг знищити автобус «Мерседес». На місці події працювало 7 осіб та 2 одиниці техніки.

Причину займань встановлюють. Постраждалих унаслідок подій немає.