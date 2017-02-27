У Львові двоє чоловіків крали бруківку з трамвайної зупинки на Сихові

Патрульні затримали чоловіків

Як повідомляє Патрульна поліція Львова, учора вдень на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Червоної Калини невідомі особи вантажать бруківку в автомобіль. Патрульні прибули на місце події та побачили двох осіб, які стояли біля автомобіля Mercedes-Benz Sprinter. Один із чоловіків побачив патрульний автомобіль і різко почав іти геть від буса, інший сів за кермо. Патрульні зупинили осіб, аби поспілкуватися. Водій автомобіля був весь у бруді та з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловіки повідомили патрульним, що вантажили в автомобіль бруківку з будівельного майданчика кінцевої зупинки сихівського трамвая.

Також поряд із припаркованим автомобілем патрульні побачили пошкоджену дитячу гойдалку зі слідами жовтої фарби, а в автомобіля – пошкоджений бампер і корпус. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Водій погодився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння. Драгер показав 2,15 проміле. На 32-річного водія автомобіля склали протоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння та за скоєну ДТП. Справу щодо крадіжки бруківки розглядають слідчі.