У Львові банда з 15 поліцейських грабувала та катувала затриманих

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Слідчі встановили, що, поліцейські, які працювали на Центральному залізничному вокзалі міста, попередньо змовившись, систематично перевищують службові повноваження. Так, вони застосовували фізичну силу до осіб, які вчинили адміністративні чи кримінальні правопорушення, а за непритягнення до відповідальності поліцейські-бандити вимагали та отримували грошові кошти від затриманих, а також привласнювали особисті речі громадян.

Під час слідства стало відомо про 20 епізодів злочинної діяльності групи, до яких причетні 15 працівників відділу поліції з числа співробітників чергової частини та патрульно-постової служби. Лише за один день було задокументовано факт побиття у службовому кабінеті чергової частини трьома поліцейськими чоловіка, який перебував на вокзалі напідпитку, застосування насильства ще одним патрулем цього ж відділку до іншого пасажира та отримання від нього 900 грн.

Трьох фігурантів злочинної групи спіймали “на гарячому” – перевертні в погонах за налагодженою схемою змусили чоловіка віддати їм 230 євро та 220 польських злотих за непритягнення до адміністративної відповідальності. При цьому під час затримання зловмисники намагалися чинити опір.

Під час 13 санкціонованих обшуків за місцем проживання бандитів було вилучено 1560 польських злотих, 31350 грн, 250 євро, $1272, а також 38 мобільних телефонів, мисливський ніж, набої різного калібру, гранату РГД-5, ручний протитанковий гранатомет РПГ-18, походження яких встановлюється.