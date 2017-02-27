У Львові 24-річний хуліган обстріляв вікна пологового будинку з пневматичного пістолета

Працівники Управління поліції охорони у Львівській області викрили хулігана

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області, у Личаківський відділ поліції в ніч на 27 лютого звернувся лікар однієї з львівських лікарень. Чоловік повідомив, що близько 23.30 невідома особа здійснила три постріли, ймовірно, з пневматичної зброї, у вікна пологового відділення лікарні.

Як з’ясували працівники поліції охорони, до скоєння злочину причетний 24-річний львів’янин. Правоохоронці вилучили в нього пневматичний пістолет і кульки. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження, тривають слідчі дії.