5 березня о 13 годині у Львівській філармонії зберуться молоді віртуози з України та Німеччини, щоб продемонструвати свій талант і результати праці

Захід відкриє інструмент, якого ми не звикли чути у сольній ролі, – гобой. Концерт для двох гобоїв з оркестром № 9 італійського композитора Томазо Альбіноні виконають учні Львівської музичної школи-інтернату ім. Соломії Крушельницької Святослав Борисов та Степан Сивохіп. Молоді гобоїсти презентують публіці один з найпопулярніших творів Альбіноні, який виділяється особливою мелодійністю та розмахом сольних партій. Строга й вишукана оркестрова тканина концерту, драматизм оперних образів – творчість італійця зачаровує з перших нот.

З Ужгородського державного музичного училища ім. Д. Задора до Львова приїхав віолончеліст Петер Сокач, який презентує Концерт для віолончелі з оркестром № 1 Йозефа Гайдна. Романтичний за своїм настроєм твір композитор присвятив другові Йозефу Вайглю, який працював віолончелістом у князя Естерхазі. Згодом концерт було втрачено, але рукописи нот віднайшли у празьких архівах і у новій редакції презентували публіці.

Гість із Німеччини, учень Дрезденської музичної гімназії Карл Марії фон Вебер Максиміліан Отто виконає Концерт для фортепіано з оркестром № 2 Сергія Рахманінова. Твір, написаний після тривалої творчої кризи, свого часу ознаменував початок нового періоду в житті композитора і став улюбленим для багатьох виконавців і слухачів.

А завершить вечір ще один Концерт для фортепіано з оркестром № 2 – проте вже не Рахманінова, а Каміля Сен-Санса. Від мотивів Баха на початку і до запальної тарантелли у фіналі – концерт жваво грає зі стилями й настроями. Критики відзначили, що саме в цьому творі композитор вступив у період зрілої творчості. Виконує – Софія Шохіна, учениця Львівської музичної школи-інтернату ім. Соломії Крушельницької. Вона, як і всі молоді віртуози,виступить у супроводі Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії під диригуванням Юрія Бервецького.