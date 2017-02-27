У Гуті Пеняцькій ушанували пам’ять загиблих поляків

У неділю, 26 лютого, в селі Гуті Пеняцькій вшанували пам’ять загиблих під час Другої світової війни поляків

Принагідно відкрили відновлений меморіал, який у січні цього року знищили невідомі вандали.

У рамках скорботних заходів священнослужителі провели екуменічну панахиду. Також відбулося громадське віче та покладання квітів.

Участь у заході взяли голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова ЛОДА Олег Синютка, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещиця, керівництво Бродівського району, члени товариства «Гута Пеняцька», представники польської громади Львівщини, гості з Республіки Польща та мешканці навколишніх населених пунктів.

«Місцева влада Львівщини зайняла чітку позицію – у ХХІ ст ми не воюємо з пам’ятниками. Винні у таких злочинах мають бути покарані. У с. Гута Пеняцька ще в січні вандали знищили пам’ятний знак загиблим полякам. Нам щиро прикро, що таке сталося на нашій території. Переконані – це ніщо інше, аніж провокація з боку російського окупанта, аби розсварити два дружні народи. Вже у лютому за кошти української громади ми відновили знищений меморіал. Це наше свідчення, що шануємо пам’ять невинно убієнних поляків. Ми розраховуємо, що польська місцева влада і польська громада зробить такий самий крок і відновить знищені надгробки на місцях полеглих українців під час Другої світової війни на території Республіки Польща», – зазначив у своєму виступі голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Нагадаємо, 9 січня 2017 року невідомі вандали знищили в с. Гута Пеняцька Бродівського району пам’ятник полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році. Інформація про цю подію вперше з’явилася у російських, а також у проросійських ЗМІ. Історики вважають інцидент спланованою провокацією для погіршення українсько-польських стосунків.