У Горішніх Плавнях виявили львівське сміття

Інформацію про це в коментарі кореспонденту УНН-Центр підтвердила прес-офіцер Кременчуцького відділу поліції Анна Васенко.

“Справді, на вихідних на околиці Горішніх Плавнів у мікрорайоні поряд із кар’єром було виявлено львівське сміття. Орієнтовно, там розвантажили одну машину. В цьому мікрорайоні місцеві жителі і самі часто залишали відходи, тобто це несанкціоноване місце скиду сміття. Матеріал зареєстровано у другому відділені поліції, протягом доби буде надано юридичну оцінку”, — повідомила А.Васенко.