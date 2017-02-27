У 5-му турі Балтійської ліги “Галичанка” здобула чотири перемоги

У Каунасі (Литва) завершився п’ятий з’їзний тур жіночої Балтійської гандбольної ліги, який тривав з 24 по 26 лютого. Львівська “Галичанка” у п’яти іграх здобула чотири перемоги і зазнала лише однієї поразки.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Першого ігрового дня, 24 лютого, львів’янки перемогли сильну білоруську команду “БНТУ-Бєлаз” з рахунком 19:18.

Другого ігрового дня, 25 лютого, у ранковому матчі чемпіонки України поступилися чемпіонкам Республіки Білорусь, переможницям Балтійської ліги попереднього сезону – ГК “Гомель” з рахунком 12:20. В іншому матчі цього дня львів’янки здолали білоруську “Городнічанку” 23:11.

26 лютого підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко перемогли дві литовські команди – “Жальгіріс” (Каунас) та “Гарляву” (Каунаська обл.) – 20:18 та 21:17 відповідно.

За підсумками матчів п’ятого туру двох гандболісток “Галичанки” назвали найкращими (таких відзнак удостоїлись по дві гравчині у кожній команді). У лавах львів’янок найсильнішими стали Наталія Туркало та Олеся Парандій.

Нагадаємо, що 31 березня 2017 року відбудуться матчі плей-офф, а 1 та 2 квітня пройдуть півфінальні та фінальні ігри. Прийматиме місто Гомель (Білорусь), однойменна команда якого стала чемпіоном Балтійської ліги попереднього сезону.