Поліцейські розшукують водія, що збив на Турківщині 15-річного хлопця і втік

Юнака доставили в центральну районну лікарню

У Турківське відділення поліції 26 лютого близько шостої ранку звернулася 18-річна мешканка одного з сіл району. Дівчина повідомила, що на проїжджій частині в селі Нижня Яблунька лежить непритомний 15-річний місцевий мешканець.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодження постраждалий отримав унаслідок наїзду невстановленого автомобіля.

Хлопця доправили в центральну районну лікарню, медики діагностували в нього закриту черепно-мозкову травму, забої та гематоми».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Поліцейські просять зголоситися свідків автопригоди. Якщо вам відомі обставини ДТП, або можете допомогти встановити особу водія та транспортний засіб, яким скоєно наїзд, звертайтесь у найближчий відділ поліції або телефонуйте на оперативний номер 102.