Ніхто не хоче бути головним медиком Львівщини

Наразі немає жодного кандидата, який виявив би бажання обійняти цю посаду

Посада директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА залишається вакантною вже майже півроку. Колишній директор департаменту Богдан Чечотка звільнився з цієї посади у жовтні 2016 року. І відтоді триває пошук головного медика Львівщини. Зазначимо, що охочих сісти у це крісло було не так уже й багато.

У листопаді 2016 року ЛОДА оголосила конкурс на цю посаду, претендентів було шість, але жоден не пройшов. Чому? Конкурсна комісія вважала, що жоден із кандидатів не відповідав вимогам, які ставили перед директором департаменту охорони здоров’я.

У середині лютого цього року ЛОДА вдруге оголосило конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА. Заяви приймають до 14 березня 2017 року, а сам конкурс має відбутися 16 березня. Але станом на 27 лютого, як повідомили «Львівській газеті» в ЛОДА, ще не зголосився жоден кандидат.

Зараз в.о. директора департаменту охорони здоров я ЛОДА є Ірина Микичак. Кажуть, що у неї є всі шанси очолити це відомство. Але Ірина Володимирівна не брала участі у першому конкурсі. І наразі невідомо, чи буде висувати свою кандидатуру в другому.