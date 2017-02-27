На Львівщині онука причетна до крадіжки грошей у власної бабусі

За словами пенсіонерки, мешканки Сокаля, онука викрала у неї банківську картку та зняла з неї 450 гривень.

У Сокальське відділення поліції 24 лютого з заявою про крадіжку звернулась 73-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що її 28-річна онука викрала у неї банківську картку. Як встановили правоохоронці, з викраденої картки в подальшому було знято гроші у сумі 450 гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.