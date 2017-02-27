Львів зроблять доступнішим для незрячих

Проекти Львівського осередку ГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» перемогли у конкурсі соціально-культурних проектів з метою зробити місто кращим і доступнішим для незрячих.

Організація подала п’ять проектів у галузі «культура», «соціальний захист», «освіта», «туризм», «інформаційні технології», і перемогла за всіма напрямками, інформує прес-служба ЛМР.

Про це повідомила керівник Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами НУ «Львівська політехніка» Оксана Потимко.

«Відповідно до заявлених цілей, організація в поточному році планує зробити макет собору Святого Юра з комплексом прилеглих будівель у бронзі, виготовити мультсеріал «Лис Микита» з аудіодискрипцією для незрячих дітей, навчити нових гідів мистецтву тифлокоментування і розробити нові туристичні маршрути Львовом для осіб з вадами зору, обладнати навчально-методичний центр освіти ЛМР спеціальними технічними засобами для сліпих, створити веб-сторінку ЛОО ГО УСІ, доступну для сліпих і слабозорих користувачів», – пояснює Оксана Потимко.

Зокрема, до проекту виготовлення мультсеріалу «Лис Микита» залучені фахові актори і звукорежисери – Народна артистка України Олександра Бонковська, композитор Юрій Саєнко, експерт і консультант, координатор проекту Оксана Потимко.

«Процес адаптації відеоконтенту для незрячих складний і включає кілька етапів. Проте перший крок – це отримання авторських прав і дозволів на роботу з мультиком. Саме сьогодні організація одержала від директора телеканалу «Малятко ТВ» і керівника ТОВ «Фрески» дозвіл і право на використання мультика протягом наступних 10 років. Дякую всім, хто з розумінням віднісся до благородної справи і залюбки долучається до того, аби зробити цей світ кращим і добрішим. Сподіваємось, що їм вистачить знань, навичок і часу, аби втілити все задумане в життя і зробити життя людей з важкими порушеннями зору легшим та цікавішим», – додала Оксана Потимко.