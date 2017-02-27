Львів зроблять доступнішим для незрячих

Проекти Львівського осередку ГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» перемогли у конкурсі соціально-культурних проектів з метою зробити місто кращим і доступнішим для незрячих.

Організація подала п’ять проектів у галузі «культура», «соціальний захист», «освіта», «туризм», «інформаційні технології», і перемогла за всіма напрямками, інформує прес-служба ЛМР.

Про це повідомила керівник Ресурсного   центру  освітніх  інформаційних  технологій  для  осіб  з особливими потребами НУ «Львівська політехніка» Оксана Потимко.

«Відповідно  до  заявлених цілей, організація в поточному році планує зробити  макет  собору Святого Юра з комплексом прилеглих будівель у бронзі,  виготовити  мультсеріал «Лис Микита» з аудіодискрипцією для незрячих  дітей,  навчити  нових гідів мистецтву тифлокоментування і розробити  нові  туристичні маршрути Львовом для осіб з вадами зору, обладнати   навчально-методичний   центр   освіти  ЛМР  спеціальними технічними  засобами  для  сліпих, створити веб-сторінку ЛОО ГО УСІ, доступну для сліпих і слабозорих користувачів», – пояснює Оксана Потимко.

Зокрема, до проекту виготовлення мультсеріалу «Лис Микита» залучені фахові актори і  звукорежисери – Народна артистка України Олександра Бонковська, композитор  Юрій  Саєнко, експерт і консультант, координатор проекту Оксана Потимко.

«Процес  адаптації  відеоконтенту  для  незрячих  складний  і включає кілька  етапів.  Проте  перший крок – це отримання авторських прав і дозволів  на  роботу з мультиком. Саме сьогодні організація одержала від  директора  телеканалу  «Малятко  ТВ» і керівника  ТОВ  «Фрески»  дозвіл  і  право  на використання мультика протягом наступних 10 років. Дякую всім, хто з розумінням віднісся до благородної справи  і залюбки долучається до того, аби зробити цей світ кращим і добрішим. Сподіваємось, що їм вистачить знань, навичок і часу, аби  втілити все задумане в життя і зробити життя людей з важкими порушеннями зору легшим та цікавішим», – додала Оксана Потимко.