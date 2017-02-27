ЛМКП «Львівтеплоенерго» поновило документацію на користування земельною ділянкою під ТЦ «Північна

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», підприємство поновило документацію щодо права на постійне користування земельною ділянкою площею понад 109 га у Пустомитівському районі Львівської області, де розташована ТЦ «Північна» (ТЕЦ-2).

За словами начальника виробничо-технічного відділу ЛМКП «Львівтеплоенерго» Олега Торуня, держакт на право користування цією земельною ділянкою був виданий підприємству ще у 1983 році, коли почали будувати ТЦ «Північну». З того часу на цій території збудували два корпуси котельні та низку супутніх господарських об’єктів.

Представники «Львівтеплоенерго» упродовж 2016 року займалися поновленням документації на право постійного користування землею під об’єктами ТЕЦ-2 відповідно до чинних вимог законодавства. Для цього були проведені роботи з погодження меж земельної ділянки, отриманий кадастровий номер ділянки та врешті звернулися до Львівської облдержадміністрації за затвердженням технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості.

Відтак межі ділянки були затвердженні розпорядженням від 21 лютого, підписаного першим заступником голови Львівської облдержадміністрації Ростиславом Замлинським.

Олег Торунь уточнив, що згадувана робота була проведена для отримання витягу з держреєстру про право на постійне користування цією ділянкою ЛМКП «Львівтеплоенерго».