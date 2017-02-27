Глядачів запрошують долучатися до теледебатів

Сьогодні відбудуться теледебати між кандидатами на посаду гендиректора «Галсільлісу»

У понеділок, 27 лютого, на телеканалі «Перший Західний» о 19.00 в прямому ефірі відбудуться теледебати між кандидатами на посаду генерального директора обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс». Про це інформує прес-служба Львівської облради.

Нагадаємо, на цю посаду претендують троє кандидатів: Володимир Богач, Володимир Мельник та Олег Данчук. Їхні кандидатури попередньо обговорили та затвердили на засіданні відповідної конкурсної комісії.

Свої запитання глядачі зможуть поставити в прямому ефірі за тел.: 0 800 60 32 64.

Уже у вівторок, 28 лютого, відбудеться заключний етап конкурсу на заміщення посади гендиректора КСЛГП «Галсільліс».