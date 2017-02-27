Де у Львові здати на переробку поліетиленові пакети

У Львові відкрили пункт прийому використаних поліетиленових пакетів

Львів’яни можуть здати на переробку використані поліетиленові пакети, аби не викидати їх у смітник. Пункт прийому – екологічно свідома хімчистка «Профічистка» на Кузневича, 4. Це ініціатива керівництва та самих клієнтів хімчистки.

Використані поліетиленові пакети можна залишати у вхідному коридорі хімчистки або віддавати їх охоронцеві у будь-якій кількості. Пізніше керівництво закладу здає відходи на переробку у одне з львівських підприємств із виготовлення полімерної продукції.

За інформацією, наданою активістами ініціативи «Zero Waste» («Нуль відходів», – ред..), до якої нещодавно долучився Львів, головна небезпека поліетилену полягає у виділенні токсичних речовин під час спалення, а термін його розкладання у ґрунті – понад 60 років. За цей час на використаному поліетилені розмножуються мільйони небезпечних для людини бактерій.

Наприклад, у Ірландії та Шотландії ввели 30-центовий податок на купівлю пакетів з поліетилену, говорять активісти. За ці гроші фінансують роботи з утилізації та переробки відходів. А в Сінгапурі та Бангладеш навіть діє повна заборона на виготовлення та використання поліетиленових пакетів. В Україні поки що не планують запроваджувати схожі заборони та податки.

За ідеєю «ZeroWaste», відмова від поліетиленових пакетів – це перше, з чого варто почати шлях до зменшення сміття навколо. Тож екологи радять перейти на безпечні сумки з джгуту та льону, аби зберегти власне здоров’я.