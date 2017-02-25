Завтра – Прощена неділя

Остання неділя перед Великим постом, яка цьогоріч припадає на 26 лютого, – це перший крок вірних у Великий піст. Вона зветься Прощеною

Цієї неділі заведено просити вибачення один в одного за всі образи, спричинені впродовж року, щоб зустріти Великий піст з доброю душею, очиститься від гріхів на сповіді та зустріти Великдень. Як правило, на прохання про вибачення в цей день люди відповідають «Бог вибачить, мене вибач».

На вечірніх Богослужіннях у церквах також здійснюється чин прощення.

Після Прощенної неділі починається Великий піст, який триватиме 7 тижнів.

Нагадаємо, останній тиждень перед Великоднім постом на Галичині називають Запустами.

Читайте також: Напередодні посту Синод єпископів УГКЦ закликав покаятися у тяжких гріхах