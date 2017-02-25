Ukrainian Business Marathon у Львові зібрав близько тисячі учасників

18-19 лютого на «Арені Львів» відбувався Ukrainian Business Marathon

Протягом двох днів 14 спікерів зі всієї України розкривали секрети, унікальні кейси та ділились цінними практичними порадами у 6 різних сферах бізнесу.

До заходу долучилося близько 1000 учасників. Марафонці слухали виступи спікерів,мали змогу зробити світлини у фотозоні з UBM валюти.

Кульмінацією марафону стала бізнес-гра. Її учасники оперували ігровими доларами та картами різних товарів. Знайомилися, створювали команди, спілкувались, знаходили однодумців і нових партнерів.

Гра дала змогу кожному учаснику змоделювати та втілити щойно здобуті знання на практиці й у результаті отримати цінні призи та подарунки.

Організатори UBM кажуть, що на наступний рік уже запланували понад 200 удосконалень усіх елементів марафону й обіцяють, що здивують учасників ще більше.