У Львові поліцейські із Золочева допомогли врятувати палаючий автомобіль

Водій «Жигулів» і його син подякували правоохоронцям за допомогу

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, вчора, 24 лютого, працівники Золочівського відділу поліції капітан поліції Віталій Хорхота і старший сержант поліції Михайло Дудинець, перебуваючи у службових справах у Львові, помітили на вулиці Личаківській палаючий автомобіль ВАЗ-2106. Водій автомобіля та декілька перехожих намагалися загасити вогонь під капотом, а син водія віком близько шести років стояв поряд на тротуарі.

Правоохоронці, взявши зі службового автомобіля вогнегасник, погасили полум’я. Водій подякував поліцейським, від іншої допомоги відмовився.