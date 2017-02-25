У Львові покажуть плащаниці кінця ХVIII – поч. ХХ ст.

У вівторок, 28 лютого, в Картинній галереї Національного заповідника «Давній Галич» м. Львова відбудеться презентація виставки плащаниць кінця ХVIII – поч. ХХ ст. з галицьких храмів.

28 лютого о 12.00 у Картинній галереї Національного заповідника «Давній Галич» відбудеться презентація виставки плащаниць кінця ХVIII – поч. ХХ ст. з галицьких храмів. Про це інформує сайт Простір музеїв.

Центральним експонатом виставки стане копія Туринської плащаниці, яку надав у експозицію монастир Успіння Матері Божої в Погоні (Тисменицький район Івано-Франківської області).