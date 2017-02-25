У Львові почала діяльність Іконописна школа (фото)

23 лютого п’ятеро учнів школи-інтернат №2 розпочали навчання в іконописній школі

Перший урок був дуже інформативно насичений, діти пробували шпаклювати та робити перші мазки.

Дітей навчатимуть іконопису майстри Володимир та Дмитро, що при Архикатедральному соборі св. Юра. Про це інформує медіа-центр Центру опіки сиріт.

Вихованці школи-інтернат розписуватимуть іконостас для шкільної каплиці святих Лаврентія та Климентія, в якій о. Тарас Мисяковський, капелан Центру опіки сиріт, щосереди молиться спільно з дітьми та вихователями Божественну Літургію.

Місія «Центр опіки сиріт» організувала іконописну школу «Капеланчики» для дітей-сиріт і дітей із складними життєвими обставинами із Львівської санаторної школи-інтернат №1 ім. Богдана-Ігора Антонича, НРЦ «Довіра», Винниківської санаторної школи-інтернат і для дітей прихожан Гарнізонного храму. Стартував четвертий семестр школи, і діти почали розписувати Св.Миколая і Арх. Михаїла. Учителем і наставником є іконописець Андрій Майовець. Зустрічі відбуваються щосереди.