У «Львівській політехніці» читатимуть Шевченкові вірші

Конкурс художнього читання Шевченківських поезій для студентів, аспірантів і викладачів відбудеться у НУ «Львівська політехніка»

Колегія та профком студентів і аспірантів, Товариство «Просвіта», Народний дім «Просвіта», Товариство «Молода просвіта» Національного університету «Львівська політехніка» запрошують студентів, аспірантів та викладачів університету взяти участь у конкурсі художнього читання Шевченківських поезій.

Заявки на участь у конкурсі необхідно подати до 1 березня 2017 року в Колегію та профком студентів і аспірантів Львівської політехніки (ауд. 235 головного корпусу університету).

Конкурс відбудеться 6 березня 2017 року у приміщенні клубу-кафе «Політехнік» (ІІІ поверх Студентського комбінату харчування). Початок – о 16 годині.