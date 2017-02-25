Поліцейські затримали підозрюваного у грабежі 16-річного хлопця

Учора ввечері на гарячу лінію 102 патрульним надійшов виклик про викрадення мобільного телефону на вулиці Володимира Великого

Про це повідомила Патрульна поліція Львова.

Патрульні прибули на місце події де їх чекала заявниця. Жінка повідомила, що хлопець, візуально їй знайомий, вирвав з її рук мобільний телефон і побіг у невідомому напрямку. Патрульні показали заявниці фотографії можливих злочинців. Жінка впізнала викрадача. Ним виявився 16-річний хлопець, якого неодноразово притягували за подібні злочини. Інспектори спільно з заявницею направилися до місця проживання підозрюваного. Удома його не було, тому попросили його матір зателефонувати своєму синові, щоб він повернувся додому. Коли хлопець зайшов до квартири, заявниця підтвердила, що саме він вирвав з її рук мобільний телефон. Хлопця з матір’ю доставили у Франківський відділ поліції. Справу передали слідчим.