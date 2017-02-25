Підприємства будівельної галузі області заплатили 71,5 млн. грн. до зведеного бюджету

Про це інформує ДФС у Львівській області

Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Львівській області, за січень 2017 року збір податкових платежів від підприємств будівельної галузі до Зведеного бюджету становив 71,5 млн. грн. Це більше, ніж за відповідний період 2016 року, на 14,4 млн. грн., або на 25,2 відсотка. Питома вага будівельної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету становить 5,3%.

Найбільшими платниками будівельної галузі є ТОВ «Бурова компанія «Горизонти», КП «Монтажне управління № 6 «ЕПЗМ».