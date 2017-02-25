Патрульні затримали чоловіків у пункті прийому металобрухту

Чоловіки хотіли здати на брухт дорожній парапет

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова. Сьогодні близько 8 години ранку екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про те, що на вулиці Щирецька двоє чоловіків несуть металеву конструкцію – парапет. Патрульні приїхали на місце, куди вказав заявник, проте там уже нікого не було. Тоді патрульні вирішили перевірити найближчий пункт прийому металобрухту, що на вулиці Кульпарківській. Інспектори прибули на місце та побачили двох чоловіків, які здавали металевий парапет на металобрухт.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Патрульні доставили чоловіків до Залізничного відділу поліції. Слідчі вилучили парапети і встановлюватимуть їхніх власників, аби відкрити кримінальну справу.