Напередодні посту Синод єпископів УГКЦ закликав покаятися у тяжких гріхах

У понеділок, 27 лютого, у християн східного обряду починається передвеликодній піст. Синод Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства оприлюднив Послання до вірних УГКЦ з нагоди Великого посту

Владики закликають вірних до покаяння. Говорячи про тяжкі гріхи, в яких мало б покаятися українське суспільство, зокрема, владики наголошують на «зневазі до людського життя». «Це один з найтяжчих гріхів, – вважають члени Синоду, – який ми успадкували від комуністичного минулого. Радянський Союз був першою державою у світі, що легалізувала вбивство ненароджених. Хоча ми вже чверть століття живемо в незалежній державі, цей ганебний злочин донині здійснюється в наших медичних закладах, які, замість того, щоб бути місцями захисту людського життя, стають місцями страти невинних і найбільш беззахисних осіб – наших дітей. Щороку внаслідок абортів гине близько 150 тисяч українських дітей. За цю важку зневагу Бога маємо просити прощення».

Іншим моральним злом, далі мовиться у Посланні, – що нищить життєві сили нашого народу, є алкоголізм. «Споживання алкоголю в Україні – одне з найвищих у світі, і набуло ознак національної епідемії. Лише за офіційними даними, зловживання спиртним спричинює щороку понад 40 тисяч смертей. Прикро, що сьогодні на тлі зовнішньої агресії ця недуга поширюється в нашому народі із ще більш загрозливою силою і нерідко вражає тих, котрі пережили жахіття воєнних дій і не знаходять порятунку від душевних травм у ближчому і дальшому оточенні. Єдиним порятунком із цього зла є щире покаяння та рішучий крок на дорогу зцілення, що довершується витривалою співпрацею людини з Божою благодаттю», – зазначають єпископи.

Єпископи УГКЦ наголошують: якщо ми прагнемо жити по-Божому, маємо вчитися поваги до справедливих законів, на яких базується кожне цивілізоване суспільство. Тут треба починати з елементарного, наприклад, із дотримання правил дорожнього руху.

Ще одна ділянка, на яку звертають увагу владики, в якій чітко проявляється моральний стан нашого суспільства, – це ставлення до довкілля. «Відома теза, – пишеться у Послані, – що ми не успадкували землю в наших батьків, а взяли її в борг у наших дітей, нагадує нам про відповідальність як перед Творцем, так і перед прийдешніми поколіннями за те, як ми ставимося до Божого створіння».

Особливий заклик до покаяння члени Синоду скеровують до певних категорій і груп у нашому суспільстві, які зосереджують у своїх руках значні ресурси та повноваження, але нерідко зловживають ними зі шкодою для держави і народу.

«Взірцем у додержанні законів для всіх громадян мають бути ті, кого звуть законотворцями, – натомість сьогодні багато з них перетворюються на публічних грішників, відверто ігноруючи робочі засідання і нехтуючи на очах у всієї країни своїми важливими обов’язками, чи ще гірше – приймають закони, котрі сприяють збагаченню багатих, а доводять до зубожіння звичайних людей і ставлять на межу виживання соціально незахищених громадян», – йдеться у документі, який поширив Департамент інформації УГКЦ.

Повний текст звернення Синоду можна прочитати за цим посиланням.