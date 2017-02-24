Завершилося ХХ засідання українсько-польської прикордонної комісії

22-24 лютого у Львові за підтримки ЛОДА українська та польська делегації провели чергове 20-те засідання прикордонної комісії

Про це поінформувала Держприкордонслухба України. У роботі Комісії, діяльність якої забезпечують керівники прикордонних відомств України і Польщі, взяли участь експерти Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства юстиції, а також представники Державного агентства водних ресурсів України.

Основним питанням порядку денного було обговорення та затвердження принципів проведення чергового спільного контролю проходження лінії українсько-польського державного кордону, початок якого було погодили Головні прикордонні уповноважені сторін у 2016 році.

Окрім того, під час засідання українська і польська делегації підбили підсумки своєї роботи у минулому році, обговорили стан утримання спільного кордону, питання забезпечення стабільного проходження кордону на прикордонних водах та спланували свою роботу на 2017 рік.

Під час привітання учасників засідання заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Маріанна Вільшинська зазначила, що співробітництво з Республікою Польща, як стратегічним партнером України, завжди вирізнялось ефективністю, динамічністю та різносторонністю. За сучасних умов інтенсифікації євроінтеграційних процесів України можна з впевненістю зазначити, що надійний кордон – це одна з найважливіших складових взаємної безпеки, європейської інтеграції України, а також розвитку транскордонного співробітництва.