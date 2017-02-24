Якість газу на Львівщині перевищує на 8% вимоги держстандарту

У Львівській області провели публічну перевірку якості природного газу. Задля прозорості її результатів, проби відібрали в присутності громадськості та журналістів одразу в трьох точках на шляху його транспортування до споживача. Лабораторна експертиза, яку здійснили незалежні фахівці з міста Івано-Франківськ, показала, що якість газу на Львівщині на 8% перевищує вимоги державного стандарту.

Про це інформує прес-служба ПАТ “Львівгаз”.

Відповідно до держстандарту споживачі повинні отримувати газ із теплотворною здатністю не менше 7600 ккал/м.куб. Саме від цього показника залежить швидкість закипання чайника. Отож, чим більша калорійність газу, тим менше його доведеться витрачати для своїх потреб. На Львівщині відповідність газу встановленим вимогам перевірили в присутності журналістів, громадськості та влади. Для цього проби палива публічно відібрали за маршрутом його транспортування. Спершу на газорозподільній станції (ГРС) Нежухів Стрийського району, де тиск понижується із високого до середнього, шафо-регуляторному пункті (ШРП), який регулює тиск для подачі газу до будинків та у помешканні самого споживача у місті Стрий.

«До області природний газ спершу транспортується магістральними газопроводами, через газорозподільні станції, які належать газотранспортним та газовидобувним компаніям. Потім, він потрапляє до системи розподільних мереж «Львівгаз», яка є повністю герметичною. Тому, на цьому етапі вплинути на фізико-хімічний склад газу вже неможливо. Навпаки, будь-які втручання в роботу системи можуть призвести до аварії», – коментує головний інженер ПАТ «Львівгаз» Богдан Гук.

Результати першого аналізу, зроблені у сертифікованій лабораторії ПАТ «Укртрансгаз» засвідчили, що калорійність газу, відібраного на ГРС, становить 8200 ккал/м.куб. Слідом за ними, свої висновки надали фахівці з державної лабораторії «Івано-Франківськстандартметрологія». Аналіз незалежних експертів, показав що склад газу, відібраний на ШРП та у кінцевого споживача, ідентичний до того, що транспортується по магістралі.

«Визначити компонентний склад газу можливо лише шляхом лабораторних досліджень. В той час, як нарікання споживачів на «неякісне горіння», зазвичай пов’язане з появою червоних язиків на полум’ї, що насправді свідчить про неповне згорання газу. Щоб його уникнути, потрібно підтримувати прилади в чистоті, регулярно проводити техогляд та забезпечувати повітрообмін в помешканні»,- наголошує голова правління ПАТ «Львівгаз» Юрій Войсович.

Він додав, що калорійність газу може змінюватися у різних точках відбору та коливатися в залежності від регіону. Ситуація пояснюється тим, що газ надходить з різних джерел – власного або імпортного видобутку. За результатами протоколів, які щомісяця отримує ПАТ «Львівгаз» та оприлюднює на офіційному сайті, впродовж року середня теплота згорання газу по області коливалася від 8100 до 8239 ккал/м.куб. Це означає, що в період, коли калорійність була більшою, споживач затрачав менше газу, і навпаки. У зв’язку з цим, державний регулятор НКРЕКП зробив перший крок на шляху до розрахунків за спожите паливо, виходячи з його енергетичної цінності, а не обсягу. Своєю постанову №84 від 26 січня 2017 року, він зобов’язав газорозподільні компанії вказувати у платіжних документах інформацію про розмір середньозваженої вищої теплоти згоряння за маршрутом проходження газу до споживача та обсяг енергії спожитого газу за трьома одиницями виміру: кіловатами (кВт/год), гігакалоріями (Гкал) та мегаджоулями