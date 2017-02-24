Від сьогодні громадські організації можуть подати заявки на конкурс із фінансової підтримки

Управління молоді та спорту ЛМР оголосило конкурс із надання фінансової підтримки громадським організаціям

Від сьогодні, 24 лютого, стартувала подача громадськими організаціями заявок на участь у конкурсі надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю.

Термін подачі документів – до 24.03.2017 року включно.

Конкурс відбуватиметься у рамках Програми надання фінансової підтримки на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2017-2020 роки, затвердженої ухвалою Львівської міської ради №1492 від 09.02.2017 року, згідно з якою громадським організаціям спортивного профілю, які не мають статусу Всеукраїнських та зареєстровані на території м. Львова, надаватиметься фінансова підтримка на придбання:

– спортивного інвентарю;

– спортивної форми.

Для участі у конкурсі громадські організації та ДЮСШ подають у Центр надання адміністративних послуг такий перелік документів:

– Заповнену аплікаційну форму;

– Копію установчого документа громадської організації, завірену печаткою та підписом керівника організації на кожній сторінці (за наявності печатки).

– Копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зразок аплікаційної форми та інших документів, необхідних для участі у конкурсі, можна отримати, відправивши відповідний запит на електронну скриньку sport.lmr@gmail.com або завітавши в управління молоді та спорту (записати на flash-накопичувач) за адресою: Площа Ринок, 1, кабінет 521 (5 поверх); тел. для довідок: (032) 297-58-74.