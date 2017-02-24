Уночі та завтра вранці у Львові – пориви вітру, мокрий сніг та ожеледиця

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, вночі та вранці 25 лютого у Львові прогнозують пориви північно-західного вітру, 15 – 20 м/с. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Без опадів, лише вночі та вранці невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі 1 – 3° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

26 лютого очікуються вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, вдень 3 – 8° тепла.

27 лютого синоптики прогнозують без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, вдень 5 – 10° тепла.

28 лютого – без істотних опадів. 1 березня – часом дощ.