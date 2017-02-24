Учні львівських шкіл відвідали десантників (ФОТО)

Понад 250 учнів середніх шкіл Львова відвідали 80 окрему десантно-штурмову бригаду Високомобільних десантних військ Збройних сил України

У клубі військової частини юнакам і дівчатам розповіли про бойовий шлях з’єднання, участь у миротворчих місіях, міжнародних навчаннях та безпосередньо бойових діях з російсько-терористичними угрупуваннями на Донбасі. Також дітям показали відеоролик про бої львівських десантників за Луганський аеропорт. Про це повідомила прес-служба 80 окремої десантно-штурмової бригади ВДВ ЗС України.

Після цього школярі відвідали парк бойових машин, де оглянули зразки сучасної бойової техніки. Не менш цікавою була експозиція Воєнно-історичного музею Львівського гарнізонного будинку офіцерів, яка розміщена на території десантно-штурмової бригади.

У розташуванні діти мали можливість оглянути зразки стрілецької зброї, важкого піхотного озброєння, десантно-парашутні системи та військової амуніції львівських десантників.

Також юнаки та дівчата мали змогу поспілкуватися з військовослужбовцями та дізнатися про особливості служби у ВДВ. До речі, чимало школярів виявили бажання в подальшому проходити службу за контрактом у «Крилатій піхоті», а дехто – стати офіцером-десантником.