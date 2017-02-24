У Самборі троє неповнолітніх дівчат мало не стали жертвами смертельної гри із «Вконтакте»

Співробітники самбірської поліції врятували дівчат

У Самборі троє неповнолітніх дівчат, які є студентами навчальних закладів міста, мало не стали жертвами відомої гри, яка поширена в соцмережі «Вконтакте». Про це інформує видання «Княжий Самбір».

На щастя, дівчатам не вдалося закінчити гру, фіналом якої є самогубство, оскільки працівники ювенальної превенції Самбірського відділу поліції виявили в соціальній мережі, що неповнолітні є учасниками цієї групи.

Як пояснюють дівчата, їм надходили смс із погрозами та завдання, які потрібно було виконати. У разі невиконання на номери телефонів їхніх друзів і родичів приходили також смс із погрозами.

Усі дівчата – з благополучних сімей. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 129 ч.1 кримінального кодексу України (Погроза вбивством), яка карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Аби підлітки не потрапили в такі групи, поліцейські радять батькам приділяти більше уваги психологічному стану дитини. Щоб уберегти дитину від небезпечної гри, регулярно перевіряйте її шкіру на наявність пошкоджень. У разі їх виявлення, з’ясуйте обставини, за яких з’явилися рани. Особливу увагу варто звертати на пошкодження у формі кита.

Якщо батьки виявили, що їх дитина входить до кола учасників таких груп, поліція радить звернутися по кваліфіковану допомогу до професійного психолога та не залишати дитину без догляду наодинці. А також повідомити про наявність такої групи до підрозділів Національної поліції України та адміністрацію соціальної мережі про наявність таких груп для їх подальшого блокування.

Якщо ви самостійно виявили небезпечні для підлітків спільноти у соціальних мережах, негайно звертайтеся в поліцію або за оперативним номером 102.

Нагадуємо, у соціальних мережах з’явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять підлітків до самогубств. Зокрема. загрозливої популярності серед підлітків набуває гра «Синій кит», або ж «Тихий дім», «Море китів», «Розбуди мене о 4:20».

Багато українських підлітків вже постраждали від цієї «гри». За правилами, дитина має виконувати різноманітні квести, що пов’язані із заподіянням собі шкоди у той чи інший спосіб. Упродовж гри, підліток спілкується з так званим куратором.

Насправді – це професійний психолог, який схиляє підлітка до негативного мислення та знаходить спосіб маніпулювати дитиною. Також він повідомляє умови та час виконання квестових завдань. Саме куратору і звітує дитина, висилаючи фото та відео виконаного завдання.

Усього є 50 квестів. Фінальне завдання – покінчити життя самогубством та зафіксувати момент смерті на камеру в режимі online. І якщо дитина відмовляється скоювати суїцид, шантажем і погрозами куратор примушує її до цього.