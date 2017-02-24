У Львові злодії заснули у викраденому автомобілі

Правоохоронці виявили їх у салоні автомобіля «Мазда», який був припаркований на вулиці Зеленій

Уночі 22 лютого під час проведення оперативних заходів працівники Управління кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно з працівниками Галицького відділу поліції побачили автомобіль «Мазда-6», який стояв на узбіччі вулиці Зеленої перед виїздом із міста. У салоні іномарки, при увімкненому світлі спали двоє чоловіків.

Правоохоронці встановили, що в «Мазді» перебували мешканці Жидачівського району, віком 29 та 34 роки.

Як з’ясували згодом, автомобіль було викрадено 19 лютого близько третьої ночі з площі Теодора. Застосувавши фізичну силу невідомі особи відібрали у 28-річного львів’янина гаманець із грошима, посвідчення водія, ключі від автомобіля «Мазда» і документи на нього.

Зловмисників затримали. Як з’ясували, один із них причетний до скоєння крадіжок з автомобілів і грабежів у Львівській та Івано-Франківській областях.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування триває.