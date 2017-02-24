У День святого Власа жінки пили горілку й били чоловіків

День святого Власа (День Власа, Влас, Ўлас) – українське свято на честь святого мученика Власа, що припадає на 24 лютого (за новим стилем)

На Волині і на Полтавщині також святкували 23 лютого день святого Харлампія, проте святий Влас відоміший і популярніший. Наступного дня після святого Власа, 25 лютого – день святого Мелетія.

У народних віруваннях святий Влас – покровитель худоби, а особливо корів. Цього дня селяни служили по дворах молебні, вносили образ святого мученика в стайню або загороду, де стояв скот, кропили худобу свяченою водою та обкурювали ладаном – «щоб худоба добре плодилася і не хворіла».

Коли навесні вперше вигонили худобу в поле пастися, то служили молебень не тільки святому Юрієві, але й святому Власові.

Молодиці в день святого Власа ходили колись у шинок і пили горілку — «щоб корови були ласкаві». А як поверталися з шинку до хати, то били, бувало, своїх чоловіків днищем – «щоб воли були слухняні».

Цей святий зображений на іконі (в одній із новгородських церков) в оточенні худоби… На Чернігівщині й у південних районах Київщини «Власові морози» вважають останніми в році, а тому існує приповідка:

«Святий Влас збиває ріг із зими!»

Історія свята сягає часів язичництва на Русі. Після хрещення Русі зберігалася пам’ять про «скотья бога Волоса» або Велеса, що згадується в «Слові о полку Ігоревім» разом з Дажбогом і Стрибогом.

Із християнізацією Русі давньослов’янські божества-покровителі різних сфер людського життя замінили святі. Святий Влас виконував роль бога Велеса. Згідно з давньою легендою, святий мученик Влас жив у IV столітті, був покровителем лісових звірів і опікувався бідними людьми.