Торік в історичній частині Львова реставрували 4 фасади та 33 балкони

Наразі тривають роботи із реставрації 5 фасадів та 17 балконів

«Торік ми завершили фасади на вулицях Арсенальська, 3, Арсенальська, 5, Федорова, 29, пл. Ринок, 18, загалом на суму 2 млн. 255 тис. грн. Також тривають роботи на декількох дуже складних фасадах. Це Краківська, 34, в процесі роботи над якою виявилися додаткові роботи, які не були враховані. Окрім цього, вул. С. Крушельницької, 23, вул. Л. Українки, 10, вул. Староєврейська, 36, вул. Чупринки, 69», – розповіла Лілія Онищенко-Швець, начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

Також підготовлена проектно-кошторисна документація на фасади за адресами вул. Шевченка, 4, вул. Франка, 25, вул. Курбаса, 3, вул. Підвальна, 9, вул. Хмельницького, 15, вул. Саксаганського, 11 вул. Грушевського, 5, вул. Листопадового Чину, 26, вул. Озаркевича, 4 (гідроізоляція), роботи із реставрації яких планують провести у 2017 році.

Управління охорони історичного середовища у 2016 році виконано реставрацію 33 балконів за адресами вул. Дорошенка, 29, 35, вул. Курбаса, 8, вул. Соборна, 7, вул. Пекарська, 40, вул. Франка, 55, вул. Мартовича, 7, вул. Рутковича, 10, вул. Шолом-Алейхема, 9, вул. Короленка, 17, вул. Паркова, 4, вул. Герцена, 4. Тривають роботи на 17 балконах.

Нагадаємо, позавчора у центрі Львова обвалився шматок балкона, який мало не вбило дівчину. Як зазначили в Галицькій районній адміністрації, балкон, частина якого обвалилася на вул. Костюшка, 4, перебуває в індивідуальній власності громадян. Квартира, до якої він належить, приватизована. Відтак за стан та утримання балкону відповідають власники квартири.