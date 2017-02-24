Торік на Турківщині реалізували 33 мікропроекти

Про це повідомив сьогодні під час звіту голова Турківської райдержадміністрації Олександр Лабецький

Упродовж 2016 року в Турківському районі реалізували 33 мікропроекти на загальну суму 5 млн. 262 тис. грн. З них 2 млн. 475,7 тис. грн. – кошти обласного бюджету, 2 млн. 365 тис. грн. – районного бюджету, 421,5 тис. грн. – кошти громади.

Район отримав найбільший відсоток – 94,3% відібраних для фінансування мікропроектів від загальної кількості поданих. «Порівнюючи з попередніми роками, кількість реалізованих мікропроектів рекордно зросла: з 2 у 2014 році до 33 – у 2016 році. Основним пріоритетом реалізації даних мікропроектів є впровадження заходів з енергозбереження», – зазначив голова РДА.

За словами посадовця, торік вдалося також залучити рекордну суму коштів – 27,8 млн. грн. – на капітальний ремонт і будівництво соціальних об’єктів району. Зокрема, район отримав значну суму коштів із державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на продовження будівництва нових шкіл у районі. «Так, виконано роботи з реконструкції навчального корпусу Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. з будівництвом котельні – на суму 2 млн. 95,6 тис. грн., у т.ч. 1,5 млн. грн. – кошти ДФРР, 345,6 тис. грн. – субвенція з держбюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій, 250 тис. грн. – кошти районного бюджету”, – поінформував голова РДА.

Окрім цього, відновили роботи з будівництва ЗОШ І-ІІІ ст. на 480 учнівських місць в с. Либохора. Протягом звітного періоду освоєно 10 млн. грн., у т. ч. 9 млн. 300 тис. грн. – ДФРР, 700 тис. грн. – бюджет розвитку області.

Як повідомив посадовець, торік район залучив 3 млн. 421 тис. грн. субвенції на соціально-економічний розвиток. «За ці кошти вдалося реконструювати та встановити модульну котельню з твердопаливним котлом в Турківській школі-інтернаті І-ІІ ст., встановити твердопаливні котли в Нижньояблунській ЗОШ І-ІІІ ст. і в Боринському ліцеї народних промислів та ремесел», – розповів Олександр Лабецький.