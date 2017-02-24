Продюсер фільму «Гіркі жнива»  приїхав до Львова

Ігор Ігнатович відвідав Львів з нагоди прем’єри стрічки «Гіркі жнива» – першої англомовної художньої стрічки, в основу якої лягли трагічні події в Україні початку ХХ століття – Голодомор 1932-33 років.

У рамках візиту відбулася зустріч із міським головою Львова Андрієм Садовим та дружиною міського голови Катериною Кіт-Садовою, на якій обговорили подальші плани у розвитку культури та кінематографії.

Сьогодні, о 18.30, у кінотеатрі «Планета Кіно» (ТРЦ «Форум Львів») відбудеться презентація кінофільму «Гіркі жнива».

Довідка

Ігор Ігнатович народився 1952 року в Канаді, підприємець, меценат, громадський діяч.

Засновник і президент “Acuity Funds”, фірми, яка стала однією з провідних і тривалих фондів суспільно-відповідальних фірм Канади, і першою канадською фірмою, що була запрошена стати дорадником Об’єднаних Націй у справах інтеґрації суспільних, екологічних і фінансових факторів з менеджментом інвестицій.

Cклав поважну пожертву на відновлення історичного будинку Королівської Консерваторії Музики в Торонто, який переіменували на “Ihnatowycz Hall”, і встановив стипендії для піяністів. Склав пожертву на заснування “Ihnatowycz Institute for Leadership” при “Richard Ivey School of Business” i кафедру студій при цьому інституті.

Співголова успішної кампанії зібрання $10 мільйонів на розбудову українського Дому Опіки в Торонто. Започаткував і частково фінансував план перебудови пластового табору при станиці Торонто. Підтримує різні освітні, музичні і мистецькі установи.

Фільм «Гіркі жнива», який вийде на екрани наприкінці лютого – перший повнометражний англомовний проект на тему Голодомору. Бюджет картини, в головних ролях якої грають голлівудські актори, а також Остап Ступка та Олександр Печериця, становить $20 млн., це власні заощадження Ігоря Ігнатовича.

Bitter Harvest («Гіркі жнива») орієнтований передусім на західну аудиторію. У центрі картини – любовна історія Юрія і Наталії на тлі сталінського терору, репресій, голоду і боротьби за виживання.

Крім відновлення історичної правди, фільм має допомогти розумінню і сьогоднішньої України. Через фільм автори намагалися донести, чому в Україні завжди виступали проти тоталітаризму і чому у ній є стільки революцій.

У головних ролях – голлівудські актори «нової генерації»: у ролі Юрія – спадкоємець акторської династії Макс Айронс. Його кохану Наталю грає Саманта Баркс, зірка останньої екранізації «Знедолених».