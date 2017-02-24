Представників місцевої влади навчать залучати міжнародну технічну допомогу

У середу, 1 березня, у Львівській облдержадміністрації відбудеться одноденний семінар із залучення міжнародної технічної допомоги (МТД) для представників райдержадміністрацій, міських рад обласного значення, об’єднаних територіальних громад та громадських організацій.

Про це повідомляють у департаменті міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА.

За словами директора департаменту Поліни Лі, тренінг допоможе дізнатися більше про механізми та форми надання міжнародної технічної допомоги, визначити проекти, котрі потребують залучення коштів МТД, обрати цільового донора для проекту, а також налагодити механізм співпраці між громадськими організаціями та органами влади в напрямку написання проектів МТД.