Перед ПП «Рава-Руська – Гребенне» встановили знаки відмежування смуги для авто учасників МПР

Сьогодні, 24 січня, зробили ще один крок до розвантаження черг на митному пункті «Рава-Руська – Гребенне». Уже встановлено дорожні знаки, які відтепер розділяють рух окремо для автомобілів, власники яких є учасниками малого прикордонного руху, і для інших категорій водіїв. Про це повідомляють на сторінці групи Varta1 – Варта1 у соцмережах.

Нагадаємо, пункт перетину кордону між Україною та Польщею «Рава-Руська – Гребенне» – вже другий, де облаштовують окремі смугу для автомобілів з українською реєстрацією та авто, за кермом якого іноземні громадяни. У такий спосіб їх відділять від автівок українців на польській реєстрації, які кожні п’ять днів перетинають кордон.

Схожий експеримент 22 грудня запровадили на пункті пропуску «Краковець – Корчова». Для цього орієнтовно за кілометр до пункту встановили спеціальні парапети, на під’їзді до яких правоохоронці скеровують транспорт на відповідні смуги.

Автомобілі з українською реєстрацією, а також авто, за кермом яких іноземні громадяни, заїжджають на пункт пропуску «Краковець» окремою смугою.

Наразі таке розмежування смуг руху є експериментальним, але прикордонники сподіваються, що експеримент вдасться і розмежування руху працюватиме постійно. Понад те, такий досвід поширять на усі пункти пропуску.