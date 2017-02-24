На трасі Київ – Чоп під колесами мікроавтобуса загинув стриянин

Дорожньо-транспортна пригода сталась у селі Угерсько на трасі Київ-Чоп

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, дорожньо-транспортна пригода сталась близько першої ночі. Попередньо встановлено також, що водій мікроавтобуса «Опель Віваро», 30-річний стриянин, рухаючись автодорогою Київ-Чоп, у селі Угерсько скоїв наїзд на пішохода – 56-річного мешканця Стрия. Від отриманих травм потерпілий помер на місці пригоди.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування.