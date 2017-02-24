На Львівщині у ДТП з вантажівкою загинув велосипедист

Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Київ-Чоп у Буському районі 23 лютого, близько 21.00

За повідомленням відділу комунікації поліції Львівської області, на автодорозі Київ-Чоп водій вантажного автомобіля «ДАФ ХF», 38-річний житель Вінницької області, скоїв наїзд на 57-річного мешканця райцентру, який рухався в попутному напрямку.

Велосипедист від отриманих травм загинув на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини події, призначена низка експертиз.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.