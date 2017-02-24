На Львівщині промишляли два злодії-іноземці

Двоє гастролерів обчистили квартиру у Дрогобичі на понад 10 тисяч грн

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Дрогобицький відділ поліції 23 лютого на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 49-річної місцевої мешканки про те, що у її квартиру проникли злодії та викрали гроші у сумі 2600 гривень, золоті сережки та золотий перстень. Загальна сума викраденого – більше десяти тисяч гривень.

Правоохоронці затримали зловмисників – ними виявились іноземці віком 28 та 37 років. Чоловіки проникли у помешкання, підібравши ключ до вхідних дверей.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють причетність затриманих до скоєння інших злочинів.