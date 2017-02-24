На Львівщині перевізники ошукав підприємицю на понад 500 тисяч гривень

Не доставивши товар за призначенням, перевізник завдав підприємиці матеріальних збитків на суму понад 550 000 гривень

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Жовківське відділення поліції 23 лютого звернулася 49-річна жителька одного із сіл району. За словами жінки, невідома особа у шахрайський спосіб заволоділа її товаром (а саме – папером для друку), вартість якого становить 550 130 гривень.

Правоохоронці з’ясували, що перевізник замість того, аби доставити вантаж у Київ, чомусь відтранспортував його до Харкова.

Правоохоронці встановлюють особу водія та місцезнаходження товару. Тривають слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.